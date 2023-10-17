احتفلت النجمة المصرية صابرين بميلاد ابنها نور الـ29 في أجواء عائلية بسيطة، وشاركت متابعيها صورة ظهر فيها وهو يقف أمام قالب حلوى مزيّن بمجموعة من الأشكال التي تشير إلى اهتمامات الشاب والمجال الذي يحبه.

رسالة صابرين لابنها

وأرفقت الصورة برسالة له كتبت فيها: “كل سنة وإنت طيب يا نور قلبي وعيني وروحي وإن شاء الله ربنا يديني العمر وأفرح بيك وربنا يحميك ويسهّلك الصعب ويجعل أيامك الجاية مشرقة مثل ابتسامتك ربنا يحفظك ياحبيبي من كل شر إنت وكل أولاد العالم”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، ولفت الشاب الأنظار بوسامته وملامحه التي تشبه إلى حدّ كبير ملامح والدته، وانهالت عليه التعليقات التي تغزّل كاتبوها بجماله وأثنوا على هدوئه وابتعاده عن الضجة الإعلامية والشهرة.

طلاق صابرين

وكانت صابرين قد أكّدت في تصريح سابق لها صحة الأخبار التي انتشرت حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق. إذ قالت: “هو فعلاً حصل ومش هتكلم خالص علشان دي حاجة خاصة جداً… شكرا جزيلاً”.

آخر أعمال صابرين

يُذكر أن “مسلسل أعمل إيه” هو آخر أعمال صابرين الفنية، وقد عُرض قبل موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً ونال إعجاب الكثير من الجمهور، وشارك فيه الى جانب خالد الصاوي وصابرين عدد من الفنانين، بينهم: نور إيهاب، نهال عنبر، دنيا المصري، محمد مهران، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنواني، حمدي هيكل، إيمي الجندي، وردشان مجدي، وغيرهم.

مسلسل “أعمل إيه“

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، يحكي قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.

ومسلسل “أعمل إيه” يتكون من 45 حلقة، ويناقش موضوعات اجتماعية تشغل الأسرة المصرية، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد، ومن إنتاج سينرجي.

فيلم “الملحد”

وفي سياق منفصل، تنتظر النجمة صابرين عرض فيلم “الملحد” ويشاركها في بطولته: أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، تارا عماد، شيرين رضا…، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار درامي حول قضية التطرف الديني والإلحاد وتأثير تلك الظواهر في المجتمع.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »