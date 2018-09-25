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صابرين تصدم الجميع وتقرر العودة الى الغناء من جديد

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sabrien

صابرين تصدم الجميع وتقرر العودة الى الغناء من جديد

صدمت الممثلة المصرية ​صابرين​ جميع متابعيها ومحبيها عندما أعنلت نيتها العودة الى عالم الغناء للأطفال من جديد.

وأشارت صابرين الى أنها تبحث في الفترة الحالية عن أغنية تناسب الأطفال، مؤكدة أنها من المقرر أن تعلن بشكل كامل عن تفاصيل الأغنية خلال الأيام المقبلة.

يذكر ان الممثلة المصرية صابرين قدمت في التسعينات العديد من أغاني الاطفال منها “أنا الفرخة” التي ذاع صيتها في مصر، من ثم توقفت عن الغناء وتفرغت لأعمالها السينمائية والدرامية.

وعلى صعيد أخر تنتظر صابرين عرض مسلسل “أفراح إبليس 2” الذي شاركت فيه الى جانب الممثل جمال سليمان والممثلة منة فضالي.

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