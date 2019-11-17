صابرين تفاجىء متابعيها بنشرها اول صورة دون حجاب!

فجرت الفنانة صابرين، مفاجأة جديدة لجمهورها بعد خلعها الحجاب للمرة الأولى بعد سنوات عديدة، ونشرت صورتين عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها مكشوفة الشعر تماما.

وتعليقا على الصور، قالت صابرين فى تصريح لموقع”اليوم السابع”، أنا لم أكن محجبة من البداية، وطول عمرى بقول إنى مش محجبة ولكنى محتشمة، وظهورى مرة أخرى بشعرى مش مفاجأة ولا حاجة.

وعن الانتقادات قالت: “منذ سنوات طويلة خاصة فى توقيت مسلسل “شيخ العرب همام”، وأنا بينتقدونى بسبب الباروكة وسمونى وقتها “صابرين أم بروكة”، وظهورى حاليًا بشعرى أنا خلعت بس “التربونة” اللى كنت لبساها، وأنا كما قلت محتشمة ولست محجبة ودى حاجة بينى وبين ربنا هو اللى يحاسبنى”.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

يذكر ان صابرين كانت قد اكدت في تصريحات سابقة انها ليست محجبة وردت على منتقديها بالقول: “اللي حينزل معي القبر يقول لي البس ايه وما اليس ايه”.