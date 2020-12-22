نشرت الفنانة المصرية ” صابرين ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلنت من خلاله عن شفائها من فيروس كورونا والتي كانت قد أعلنت عن الإصابة به منذ إسبوعين تقريبا .

وذلك بعد إجرائها للمسحة الخاصة بالفيروس والتي جاءت نتيجتها سلبية .

وكتبت صابرين في منشورها قائلة : ” الحمد لله بفضل الله أولا ثم دعواتكم المسحة سلبية .. شكرا يارب على فضلك وشكرا لكم جميعا ” .

وفي تصريحات صحفية لها وهي الأولى بعد الشفاء أشارت صابرين إلى أن أعراض فيروس كورونا أصبحت مختلفة ونصحت جمهورها بتناول أطعمة تقوي من مناعة الجسم مثل البرتقال والزنجنبيل والقرنفل والعسل الأبيض .

وأضافت أنها اعتادت رش الكحول على يديها طوال الوقت ولكنها اكتشفت مؤخرا أن القيام بذلك يقلل من مناعة الجسم للفيروس وهو ما وصفته بـ ” الكارثة ” .