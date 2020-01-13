صابرين تكشف عن الظهور التليفزيوني الأول لها بعد خلعها للحجاب

نشرت الفنانة المصرية ” صابرين ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها تجمعها بالفنانة ” إسعاد يونس ” .
والتي كشفت من خلالها عن حلولها ضيفة في برنامج إسعاد يونس ” صاحبة السعادة ” المذاع على قناة dmc يوم غد الثلاثاء في اللقاء التليفزيوني الأول لها بعد قرار خلعها للحجاب .
وكتبت صابرين في تعليقها على الصورة قائلة : ” انتظروني مع الرائعة إسعاد يونس يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 11 مساء ” .
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انتظروني مع الرائعة #اسعاد_يونس يوم الثلاثاء إن شاء الله في #صاحبة_السعادة #dmc الساعة ١١ مساء 🙏🌺🌺🌺🌺