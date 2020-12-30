كشف الفنان صابر الرباعي، عن تدشين نقابة جديدة للفنانين في تونس؛ تضم جميع النجوم التونسيين تحت مظلتها، خاصة بعد احتجاج العديد من الفنانين جرّاء تدني مستوى المعيشة ووضعهم المالي.

ونشر الرباعي منشورا عبر حسابه الشخصي بـ“إنستغرام“، معلنًا ترأسه للنقابة الجديدة، المكونة من 21 عضوًا مؤسسًا أبرزهم لطفي بوشناق ولطيفة.

وأرفق الرباعي مع منشوره تعليقاً قائلاً: ”على بركة الله نبدأ عهدا جديدا، لغد أفضل للفن والفنانين التونسيين بكل أطيافهم، فمرحبا بالجميع في نقابتكم وكلنا عزم على تصحيح المسار معا، كلنا من أجل مستقبل يملؤه الحب والاحترام“.

وسريعًا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض النجوم مع إعلان صابر الرباعي لتدشين نقابة الفنانين التونسيين بالمباركة والترحاب، معتبرين ذلك إنجازا عظيما.

وعلقت الفنانة لطيفة قائلة:“بالتوفيق يا أخويا الغالي وكلنا فداء تونس بلادنا.. وآن الآوان لأن ترجع للمبدع والفنان التونسي حقوقه ومكانته في وطنه والعالم كله“.