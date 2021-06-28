أعلن الفنان التونسي ” صابر الرباعي ” في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن عمله الفني الجديد وهي أغنية ” سهرة صباحي ” والتي من المقرر طرحها الفترة المقبلة .

والمفاجأة في الأغنية أنها تأتي بطريقة ” التريو ” حيث يشارك صابرالرباعي في غنائها كلا من الفنان المغربي ” سعد لمجرد ” والمنتج الموسيقي والمغني المغربي ” ريدوان ” .

وظهر صابر الرباعي في الفيديو برفقة ريد وان من داخل الاستوديو من كواليس تحضير الأغنية وهما يغنيان جزء من كلماتها التي تجمع بين اللغتين العربية والإنجليزية .

وكتب في تعليقه على المقطع : ” Trio السهرة صباحي بيني وبين ريدوان وسعد لمجرد ” .

وتفاعل المتابعون تفاعلا واسعا مع هذا الخبر معربين عن سعادتهم بشكل الأغنية وهذه المفاجأة التي يقدمها الثلاثي متنبئين بتحقيقها لنسبة مشاهدة عالية ونجاح كبير عند طرحها .