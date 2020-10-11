احتفل المطرب التونسي صابر الرباعي، بعيد ميلاد زوجته إخلاص جنيفان، الذي يوافق اليوم السبت، 10 أكتوبر، وذلك عبر حسابه الخاص على انستغرام.

فقد نشر صابر الرباعي صورة جمعته بزوجته ووجه لها رسالة رومانسية مؤثرة مؤكدا إنها ملهمته ومصدر كل شيء جميل في حياته.

ويبدو أن صابر تأثر بأشعار الراحل نزار قباني الذي قدم من كلماته أغنيته الأخيرة “جريدة الرجل الثاني”، ووجه الرباعي كلمات رقيقة إلى زوجته قائلا: إلى من سكنت قلبي، أقول كل عام وأنت حبيبتي، رفيقتي، صديقتي، ملهمتي وكل شيء جميل في حياتي”.

وأضاف صابر: “دمت لي ولأطفالنا خير أنيس وأرق ونيس، كل سنة وأنت بألف خير وصحة، راجيا من الله أن يمد في عمرك ويحفظك لنا جميعا”.