أعلن الفنان ” محمد علي رزق ” منذ قليل في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة الفنانة ” سحر كامل ” .

وتضمن المنشور صورة للفنانة الراحلة وكتب محمد علي رزق في تعليقه عليها : ” توفت إلي رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي إللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني ” .

وتابع : ” السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب إللي سبقونا .. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل إللي فارقونا ” .

يذكر أن الفنانة سحر كامل كانت قد اشتهرت بإفيه ” الله وأنا مالي يا لمبي ” من مشاركتها في فيلم الناظر كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم ” جاءنا البيان التالي ” وفيلم ” إتش دبور ” وفيلم ” حاحا وتفاحة ” وغيرهم .