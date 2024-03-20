تصدر اسم الفنان مصطفى أبو سريع تريند محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهوره اللافت في «مسلسل العتاولة»، بطولة النجوم أحمد السقا وطارق لطفي؛ الذي يعرض ضمن مسابقة مسلسلات رمضان 2024 الحالي.

الأمر الذي جعل الجمهور يهتم بمعرفة المزيد عن الكوميديان المصري، وتحديدا عن حياته الشخصية وعائلته.

زوجة مصطفى أبو سريع

مصطفى أبو سريع احتفل بزفافه على سارة في نوفمبر 2017، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان هاني رمزي، والفنان أحمد عبدالله محمود وطليقته الفنانة وملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة.

كما حضر الفنان محمود حميدة، والفنان مصطفى خاطر، والفنان عبد الله مشرف، والفنان حمادة هلال، والفنان سليمان عيد، والفنانة رنا سماحة، والفنان محمد نجاتي.

الفنان مصطفي أبوسريع

الفنان مصطفي أبو سريع هو من مواليد مدينة الاسكندرية عام 1985، وتخرج من كلية الأداب جامعة الإسكندرية قسم المسرح.

استطاع في فترة قصيرة التواجد بقوة في السينما والدراما المصرية فأصبح من أكثر الممثلين الشباب تواجدا في أعوام 2015 ، 2016 ،2017 حتى أصبح واحد من اهم نجوم الشباب خلال الفترة الاخيرة.

شارك الفنان مصطفي ابوسريع في بدايتة مع العديد من كبار النجوم الذين تنبؤا له بمستقبل كبير،ومن بينهم الفنان نور الشريف الذي اكتشفة في “عرفة البحر”عام 2012 ،والفنان محمود عبدالعزيز الذي اختارة لمشاركتة في مسلسل “راس الغول” عام 2016،والذي كان انطلاقة قوية له،وتألق ايضا بشكل كبير علي مستوي المسرح من خلال عدة عروض حققت نجاحات كبيرة،بالاضافة الي ظهوره في عدة حملات اعلانيه تعلق بها الجمهور بشكل كبير.

وتداولت صورة للفنان مصطفى ابو سريع وهو مع زوجته المحجبة وابنته اثناءحضورهم احد عروض الافلام الخاصة به.

آخر أعمال مصطفى أبو سريع

ويشارك حاليا مصطفى أبو سريع في بطولة مسلسل العتاولة الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني مع نخبة من كبار النجوم.

وكشف الفنان مصطفى أبو سريع عن سعادته البالغة بالعمل مع مخرج مسلسل «العتاولة» أحمد خالد موسي، أحد العوامل القوية التي ساعدته حتى يظهر بشكل متميز.

وتابع مصطفى أبو سريع، قائلا: “ربنا رزقني بمخرج بيحب الممثل، أنا سعيد بالعمل مع أحمد خالد موسى، وربنا رزقني بيه، إضافة قوية للعمل وواحد من العومل التي تساعد على نجاح أي ممثل يشتغل معاه بشكل كبير”.

وأضاف مصطفى أبو سريع: “الحمد لله على حب الجمهور لي، وسعيد للغاية بتعليقات الجمهور لي، وانتظروا العديد من المفآجات في دوري خلال العمل”.

مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، هدى الأتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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