نشرت ​الراقصة صافيناز​، فيديو ظهرت فيه على حوض سباحة، وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وبدت فيه وهي تخلع المنشفة لتظهر بمايوه بإطلالة مثيرة ولافتة. لاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين إكتفوا بوصفها بالـ”مثيرة”.

يذكر أن صافيناز كشفت قبل أيام أنها ستطرح أغنيتين، كما أنها تستعد لخوض أولى تجاربها في تقديم البرامج، بشهر رمضان المقبل، من خلال برنامج كوميدي يتألف من 30 حلقة. وقالت صافيناز في تصريح صحفي: “البرنامج سيكون مفاجأة للجمهور، خصوصاً أنني لأول مرة أظهر على الشاشة بدور المذيعة، كما تعاقدت مؤخرًا على المشاركة بفيلمين”.





