صافيناز تثير الجدل بأنف القطة من دون حمالة صدر

أثارت الراقصة والممثلة الأرمنية ​صافيناز​ الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها على إحدى صفحاتها عبر هذه الوسائل.

وظهرت صافيناز بالصورة من دون أن ترتدي حمالة صدر، إذ بدا نصف صدرها واضحا في الصورة، كما لجأت إلى استخدام أنف القطة.

واكتفت بالتعليق عليها قائلة: “مرحبا”، الصورة دفعت بالمتابعين إلى التعليق عليها بطريقة عشوائية، وعرضتها للعديد من الانتقادات من قبل المتابعين الّذين تداولوها بشكل لافت وسريع.

من ناحية أخرى، كانت صافيناز قد غابت 9 اسابيع تقريباً عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعادت إليها الأسبوع الفائت.