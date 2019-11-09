صافيناز تثير السخرية بهذا السؤال!

أثارت الراقصة صافيناز السخرية بين متابعيها بطرحها سؤال غريب عن اكثر ما يحبونه فيها.

فقد نشرت صافيناز صورة لها بمايوه مثير اظهر الكثير من مفاتنها وعلقت قائلة: “ياتري ايه اكتر حاجه بتحبوها فيا”.

وقد تفاوتت الردود على سؤال صافيناز بين الاباحية بالإشارة الى اماكن محددة من جسمها والسخرية حيث اتت بعض التعليقات على الشكل التالي: “القلب الطيب”، “خلفيتك الحضارية” و “اخلاقك يا طاهرة”.