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صافيناز تثير السخرية بهذا السؤال!

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صافيناز

صافيناز

أثارت الراقصة صافيناز السخرية بين متابعيها بطرحها سؤال غريب عن اكثر ما يحبونه فيها.

فقد نشرت صافيناز صورة لها بمايوه مثير اظهر الكثير من مفاتنها وعلقت قائلة: “ياتري ايه اكتر حاجه بتحبوها فيا”.

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ياتري ايه اكتر حاجه بتحبوها فيا🤔❤️

A post shared by Sofinar صوفينار (@sofi_grig77) on

وقد تفاوتت الردود على سؤال صافيناز بين الاباحية بالإشارة الى اماكن محددة من جسمها والسخرية حيث اتت بعض التعليقات على الشكل التالي: “القلب الطيب”، “خلفيتك الحضارية” و “اخلاقك يا طاهرة”.

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