شاركت الراقصة ​صافيناز​ متابعيها بصورة سيلفي لها التقطتها من مسافة قريبة جداً بدا فيها وجهها وصدرها بوضوح وهي على البحر.

وقد تلقت صافيناز تعليقات عديدة مشيدة بجمالها وغنجها ومن المعروف عنها نشرها لصور جريئة ما يشوّق محبيها لمتابعتها فضلاً عن صورها مع صديقاتها ومقاطع فيديو من رقصها.







إشارة إلى أن صافيناز كشفت في مقابلة صحافية سابقاً ان والدها هددها بالحرق إذا إحترفت الرقص الشرقي، إذ قال لها:”لو رقصتي مرة ثانية سأحرقك بالبنزين، فوالدي كان يكره الرقص والتمثيل ويعتقد أن البنات مكانها في البيت”.

ومن التصريحات اللافتة أيضاً، كان كشفها خلال حلولها ضيفة على برنامج “الترابيزة” الذي تقدمه أميرة بدر، أنها تنوي تقديم برنامج مسابقات لاختيار زوجها المقبل.