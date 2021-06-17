شاركت الراقصة صافيناز متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد ظهرت فيه اثناء استمتاعها بوقتها في احد المنتجعات الساحلية في مصر.

وارتدت صافيناز بكيني، في الفيديو، بكيني وظهرت وهي تقفز كاشفة عن وجودها في “العين السخنة” حيث قالت “في السخنة.. سخنة دي ولا ايه؟”.

وكانت الراقصة صافيناز قد نشرت، قبل ذلك، مقطع​ فيديو من بروفا تقوم بها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ظهرت فيه الراقصة صافيناز وهي ترقص بملابس “كاجوال” وأمام فرقة موسيقية، بطريقة عفوية لافتة، أثارت فيها إعجاب متابعيها.