شاركت الراقصة صافيناز متابعيها على انستغرام بمجموعة صور جديدة لها من اجازتها الصيفية التي تقضيها في احد المدن الساحلية في مصر.

وظهرت صافيناز في الصور بالمايوه وهي تستمتع بوقتها على “الجت سكي”، الدراجة المائية،











وكانت صافيناز قد نشرت، قبل ذلك، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على السرير على انغام اغنية “يا حبيبي”.

يذكر أن صافيناز راقصة شرقية من اصول أرمنية احترفت الرقص لولعها بالأغاني العربية، نالت شهرة واسعة في مصر، حيث تقيم حاليا، رغم المطالبات بمنعها من الرقص لعدم امتلاكها للرخصة، كما اتهمت سابقا بالفسق والفجور بسبب لباس الرقص المنافي للقوانين.