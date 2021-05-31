أثارت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي موجة غضب كبيرة خلال الساعات الماضية بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تشتم زوجها الممثل الإماراتي أحمد خميس بلفظ نابي.

وفي هذا الاطار، اكد الاعلامي الاماراتي صالح الجسمي انه قام بالتبليغ لدى السلطات فور مشاهدته للفيديو حيث قال “بلغت عليهم ساعتها أول ما وصلني المقطع بعد ما تأكدت إنهم فعلاً قالوا هالكلام ولكن للأسف ما صار شي”.

بلغت عليهم ساعتها أول ما وصلني المقطع بعد ما تأكدت إنهم فعلاً قالوا هالكلام ولكن للأسف ما صار شي — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) May 31, 2021

كلام صالح الجسمي جاء ردا على تغريدة للشيخ هيثم بن صقر القاسمي قال فيها: “ما هذا الانفلات الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتم تناقله بشكل يومي؟ وكيف يتجرأ أمثال هؤلاء على التحدث بهذه اللهجة القذرة دون خجل أو وجل. هذه ليست حضارة بل دعارة والمعذرة على اللفظ أوقفوهم عند حدهم حتى لا تختلط المبادئ فيصبح الباطل مألوفاً لكثرته ويصبح الحق غريباً لندرته”.

وكانت الشحي قد ظهرت، في الفيديو المتداول، وهي تحاول التقاط صُورة لها ليفاجئها أحمد من الخلف ويضربها على رأسها بالشنطة لتشتمه بلفظ نابي.

وأثار الفيديو غضب الجمهور الذي اتهمها بمحاولة إثارة الجدل خاصةً أن زوجها علق بالفيديو “بنشرها”،