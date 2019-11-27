صالح الجسمي يعلق على قرار ترحيل ” إنجي خوري ” من الإمارات : ” يا غريب كن أديب “

نشر الإعلامي الإماراتي ” صالح الجسمي ” عبر حسابه على تطبيق ” سناب شات ” منشورا علق فيه على قرار دولة الإمارات بترحيل الفنانة السورية ” إنجي خوري ” والتي غادرت منها مؤخرا .

مشيرا إلى أن السبب الحقيقي وراء ترحيل إنجي خوري يعود الى أنها لم تحترم قوانين الإمارات واستهترت بها .

فكتب صالح الجسمي : ” لا يصح إلا الصحيح .. حينما يتمادى الشخص في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد الذي يستقبله ولا يراعي المثل القائل ” يا غريب كن أديب ” ولا يراعي النصيحة فإن ترحيله إلى بلده هو القرار الصائب ” .

كما نشر أيضا عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة له قال فيها : ” حينما لا يعرف القادم إلى الدولة معنى هذه العبارة ” يا غريب كن أديب ” وحينما يستهزأ بقوانين البلد ويتصور نفسه بأنه حر ينحل كما يريد .. لذا يجب أن نتكاتف جميعا ضده ونبلغ عليه الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .. فالإنفتاح لا يعني الإنحلال ” .