تعرض الإعلامي الكويتي صالح الراشد لموجة من السخرية من قبل بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرها عبر حسابه في إنستغرام ظهر فيها بإطلالة وصفت بالانثوية.

وشارك الراشد صورة له من إحدى القرى السياحية وهو يجلس أمام حمام السباحة ويعلن عن حذاء ”صندل“، مصففا شعره كتسريحة تشبه تسريحات النساء بحسب المتابعين وهو ما عرضه للسخرية.

وتداول المتابعون صورته متفاعلين مع إطلالته التي لم تعجب الكثيرين، وجاء في التعليقات: “فيه أنوثة أكثر مني وش هاللبس هذا”، و”تقدر تعرض الصندل بطريقة ثانيه طريقة العرض لتميلح فقط ما هو للعرض”.

وعاد الراشد ود على السخرية التي تعرض لها بنشر صورة اخرى له ظهر فيها بنفس الاطلالة وهو يرقص فرحا وعلق عليها: “هذا شكلي وانا قاعد اقرا تعليقاتكم اللطيفه ”.

وقد تفاعل المتابعون بايجابية مع الصورة الثانية حيث اثنى كثيرون على تقبله للانتقاد وروح المرحة حيث قال احدهم “والله من الاشياء اللي تعجبني فيك روحك الرياضيه وعندك ثقه عاليه بنفسك وهالشيء اكيد راح يخليك دايم مرتاح ومايأثر عليك اي شي او اي شخص والله يسعدك يارب ”.