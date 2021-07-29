شاركت الفنانة السورية “صباح الجزائري” جمهورها ومتابعيها بصورة قديمة لها وهي في مرحلة الشباب، وذلك على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.وتبين من خلالها أنها كانت شابةً جميلةً، وانطلقت إثر هذا موجة من تعليقات المتابعين الإيجابية

وبدت ملامح الفنانة صباح الجزائري متشابهة مع الفنانة المصري سعاد حسني خصوصًا في منطقة العينين، بالإضافة إلى الشبه من ناحية تسريحة الشعر والعصبة التي وضعتها على رأسها، فيما علّقت “صباح” قائلةً: “خرجت من الزمن البعيد وحملت معي ألوان الحياة.. خبأتها بداخلي لأقوى على أيامنا هذه كنتُ أنا ولا زالت تلك الصبية..أنا”.

وكان لافتًا تعليق الممثلات السوريات ديما الجندي، نسرين طافش وجومانا مراد، إذ كتبت ديما: “يا روحي أنت يسلمولي ألوانك الله يحميكي”، وعلّقت نسرين قائلة: “جميلة الجميلات و ست الكل .. طاقة من الموهبة والكاريزما والحب باقية بقاء نور الشمس”. فيما علّقت جومانا: “كنت ولازلت أجمل الجميلات”، كما تغزلت الممثلة اللبنانية كارمن لبس بـ صباح قائلة: “الحلا”.

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من ناحية أخري، ظهرت قبل فترة صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإسم الفنانة صباح الجزائري، وعمد المشرفين على الصفحة يومياً على نشر تصريحات ملفقة على لسانها لم تدل بها أبداً.

وكشفت يومها في حديث خاص أن مجهولون قاموا بإنشاء صفحة تحمل إسم “صباح الجزائري – الصفحة الرسمية” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وينشرون يومياً تصريحات ملفقة على لسانها لم تدل بها أبداً، ما أثار غضبها بشكل كبير.

وقالت صباح أنها لا علاقة لها بهذه الصفحة ولا بالأخبار التافهة والمزيفة التي تنشر من خلالها، وطالبت جميع متابعيها التبليغ عن المنشورات المزيفة وعدم متابعة الصفحة المذكورة لأنها لا تمت إليها بصلة ولا تنشر أخبارها بدقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الصفحة كان يتابعها أللاف المتابعين وقد أنشئت منذ فترة طويلة لكنها نشطت بالفترة الأخيرة ونشرت أخبار مثيرة للجدل غير صحيحة بالمطلق.

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