فاجأت الفنانة السوريّة صباح الجزائري متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمعايدتهم بمناسبة عيد الاضحى بطريقةٍ مميّزة وإستثنائيّة.

فقد نشرت صباح الجزائري، الشهيرة بدور “أم عصام” في مسلسل “باب الحارة”، صورة نادرة لها تجمعها بشقيقتها الممثلة السورية سامية الجزائري المعروفة بشخصيّة “أم محمود”.

وعلقت صباح الجزائري على الصورة كاتبة: “سيدة الكوميديا وأنا منتمنالكن عيد مبارك! كل عام وأنتم بألف خير… انشالله الأيام يلي جاية تكون أحلى عالجميع”.

وظهرت العلاقة الوطيدة الّتي تجمع نجمتي الدراما السورية صباح وسامية الجزائري، وأعرب ناشطون على الإنترنت عن شوقهم للأخيرة الّتي تختار الإبتعاد عن الاعلام.

وقد أشعلت صباح الجزائري السوشيال ميديا بهذه الصورة حيث علق عليها عدد كبير من نجمات الدراما السورية مثل سلاف فواخرجي التي كتبت: “الله يحميلنا ياكم ويخليكم لبعض ” وليليا الاطرش التي علقت “ما احلاااااااكم ” وسوزان نجم الدين: “صبوحة القمرررررر وسامية الحب اشتأتلكن كتيييييييير. انشالله بتضلوا منورين حياتنا بإبداعاتكن اللي بضلا عايشة العمر كلو انشالله يارب ” ومهى المصري كتبت بدورها: “دخيل قلبكن كل عام وأنتو بألف خير وصحة وفرح أضحى مبارك”.