إحتفلت الممثلة السورية صباح الجزائري بعيد ميلاد زوجها رباح التقي على طريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تضمن عدداً من الصور التي تجمعهما إلى جانب عائلتهما، وعلّقت بالقول:”بحبك كتير..حبي إلك بيوصل لأبعد سما وما بيخلص..كل سنة وانتَ كل الخير بهالدنيا”.
يشار إلى ان الجزائري تشارك حالياً في بطولة مسلسل “حارة القبة” إلى جانب الممثلين عباس النوري وفادي صبيح وخالد القيش وشكران مرتجى وسلافة معمار ونادين تحسين بيك ومحمد حداقي ونادين خوري ووفاء موصللي وغادة بشور وعبد الهادي الصباغ وآخرون.
إحتفلت الممثلة السورية صباح الجزائري بعيد ميلاد زوجها رباح التقي على طريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تضمن عدداً من الصور التي تجمعهما إلى جانب عائلتهما، وعلّقت بالقول:”بحبك كتير..حبي إلك بيوصل لأبعد سما وما بيخلص..كل سنة وانتَ كل الخير بهالدنيا”.