تحرص الفنانة الأردنية صبا مبارك، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة إطلالاتها المختلفة.

وودعت صبا مبارك الحجرالمنزلي، ونشرت عددا من الصور لها عطلتها الصيفية حيث ظهرت بشورت باللون الأحمر، وقميص كاجوال كاشف البطن، مع الشعر الكيرلي القصير.

وعلقت صبا مبارك على احد الصور كاتبة: “و اخيرا! اجازة.. في بلدي الحلو #الأردن حتىلما الأزمة تخلص.. و لأي حدا بيقدر ارجوكم شجعو السياحة المحلية و العربية ”.

وكانت صبا مبارك قد شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل “حارس الجبل” وجسدت فيه دور “رمال” الفارسة المغوارة أمام السعودي عبدالمحسن النمر والأردني منذر رياحنة ومن إخراج الأردنى سائد الهوارى وتأليف الكاتب حازم ‏فضة.