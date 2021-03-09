كثيراً ما تلفت الفنانة صبا مبارك الأنظار بإطلالاتها التي يرى بعض المتابعين أنها جريئة. وأخيراً تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جديدة لها لفتت أنظار الكثيرين، حيث بدت فيها وهي تقف منحنية إلى الوراء في وضعية اعتبرها الكثيرون جريئة. ومما جاء في التعليقات على أحد تلك الحسابات: “هذا مبارك بوضعية صبا” و”وش اسم الوقفة؟” و”مستحيل أكيد جوالها مهكّر” و”هم ما يشوفوا شكلهم قبل ينزلوا الصورة؟ عندهم ألوف يتابعوهم نحنا عندنا 70 بنت ونشوف الصورة مية مرا قبل ننزلها” و”عسى ماشرر وشفيها حركات مو بعمرها؟” و”فاهمة الإغراء غلط”.

يُذكر أن صبا مبارك كانت قد أحدثت ضجة حين نشرت على حسابها في التطبيق صورة ظهرت فيها مع شقيقتها، وأكدت من خلال التعليق عليها عن الصلة الوثيقة التي تجمعهما، مشيرةً إلى أن الأخيرة تقدّم لها الدعم وكتبت: “هي ظهري، أنا وشقيقتي”.

ورغم ثناء الكثيرين على العلاقة المتينة بين الأختين، ركّز بعض التعليقات على إطلالة صبا الجريئة، والتي كشفت عن ترهّل بطنها.