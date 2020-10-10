تعرضت الفنانة الاردنية صبا مبارك لتنمر قاس من قبل الاعلامية الكويتية مي العيدان عبر تشبيهها بالفنان المصري محمد رمضان.

وفي التفاصيل، فقد نشرت مي العيدان مقطع فيديو قصير لـ صبا مبارك وعلقت عليه ساخرة: “صبا مبارك في أحدث ظهور لها . . متاكدين ان هذي صبا مبارك مو محمد رمضان مطول شعره ”.

وأحدث هذا ردة فعل قاسية لدى المتابعين الذين هاجموا الإعلامية ومما جاء في تعليقاتهم: “قاعدة تتنمرين وانتِ حاطة طن مكياج بوجهك” و”والله هي متصالحة مع نفسها بلا مساحيق مو مثلك تنامين بمكياج” و”بشفق عليكي فعلاً شوفي حالك قبل مليون عملية التجميل الي عملاها” و”يعني قاعدة تتنمرين على الناس وتضحكين على خلقة الله شفتي انتِ وجهك”.

ويشار إلى أن مي سخرت في وقت سابق من الفنانة السورية أصالة من خلال صورة قديمة لها حيث نشرتها إلى جانب صورة حديثة وعلقت عليهما: “صورة أصالة قبل و بعد. فرق السما عن الأرض”.