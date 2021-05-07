لفتت الفنانة الأردنية صبا مبارك الأنظار بأحدث إطلالاتها، وذلك من خلال صور نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وبدت فيها معتمدةً تسريحة شعر وأسلوب مكياج مختلفين عما اعتاده متابعوها. وهو ما أشار إليه هؤلاء من خلال تعليقاتهم، حيث لفت بعضهم إلى أن صبا باتت تشبه إلى حد ما الممثلة المصرية ياسمين صبري، وحققت إحدى الصور أكثر من 89 ألف إعجاب.

ويُشار إلى أن صبا كانت قد كشفت عن معاناتها مع الاكتئاب، وذلك خلال حوارها مع الفنانة السورية كندة علوش ضمن حلقة من برنامج “بصراحة مع” الذي يُقدّم على شاشة قناةMBC1. وقالت في هذا السياق إنها بدأت تشعر في السنوات الثلاث الأخيرة بأنها اعتادت البقاء بمفردها، وأصبحت تنتبه إلى أن للأمر علاقة بتراكمات من الطفولة وصعوبات واجهتها في حياتها.

وأضافت أنها عملت على علاج المشكلة بنفسها لئلا تضطر إلى اللجوء إلى الطبيب وتناول الأدوية، وذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية اليومية ومحاولة فهم أنماط تفكيرها، خصوصاً الأفكار التي تؤدي بها إلى حالة من اليأس أو الحزن. كما تحدثت عن دعم العائلة لها وأهمية وجود ابنها في حياتها.















