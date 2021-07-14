فجر أبو طلال الحمراني, والذي يعرف نفسه بأنه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صحفي أمني مختص في عالم الجريمة، مفاجأة من العيار الثقيل بعد حديثه عن علاقة فنانتين كاشفا عن جريمة قتل وابتزاز استمر لسنوات.

أبو طلال الحمراني كشف أمور مخفية في علاقة الثنائي ما بين جريمة قتل قديمة وعملية إبتزاز ودخول السجن.

ولمح أبو طلال الى أن احدى هاتين الفنانتين كانت تيتز الثانية طوال الفترة الماضية أو بالأحرى خلال فترة صداقتهما التي امتدت لـ سنوات، وتابع أن الأمر بدأ بجريمة قتل عام 2003 والتي بأثرها تم سجن والدة الثانية بعد أن تسببت بمقتل عسكري يحمل الجنسية العُمانية.

وتابع عبر حسابه على سناب شات أن “العسكري كان قد اكتشف أن صديقته موجودة في أحد الشاليهات وقام بأخذها بالقوة ووضعها داخل سيارته، فاتصلت أم الفنانة الثانية بأحد اصدقائها والذي يعمل كـ رقيب والذي حضر برفقة خاله وانطلقوا جميعاً لمطاردة العسكري وتمكنوا من إيقاف مركبته.”

وأردف أن “خلاف نشب بين العسكري والنقيب لتبادر والدة الفنانة بإعطائه أداة حادة “سكين” ليطعن به العسكري وينتهي الأمر بوفاته. الحكم الصادر وقتها كان الإعدام بحق النقيب “القاتل” والسجن لمدة 15 عاماً بحق والدة الفنانة”.

وأضاف أن الصدفة لعبت دورها، إذ أنه تم إعتقال الفنانة الاولى منذ حوالي الـ 10 سنوات بتهمة مقاومة رجال الأمن لتتعرف على والدة الفنانة الثانية داخل السجن الذي جمعهما وتروي لها القصة كاملة منذ البداية.

واتهم الحمراني الفنانة الاولى بأنها استغلت هذه النقطة وابتزت الفنانة الثانية طوال فترة علاقتهما وأجبرتها على البقاء بقربها.

ورغم ان أبو طلال الحمراني لم يذكر اسماء الفنانتين بشكل صريح غير ان المتابعين اشاروا الى ان ما رواه ينطبق على الفنانتين الكويتيتين الهام الفضالة وهيا الشعيبي.