أعلن الفنان المغربي، سعد لمجرد، عن مفاجأة لكل جمهوره، وهي تسجيله الأذان بصوته كصدقة جارية.

وكشف في تصريحات لبرنامج “إم بي سي ترندنغ”، المذاع على فضائية “إم بي سي4” أنه اتجه لأداء الأناشيد الدينية في الآونة الأخيرة لأنه فكر في “أننا نغني للحب ولا يصح أن ننسى ربنا ولابد من عمل شيء كصدقة جارية”.

وأردف: “لذلك سأقدم الفترة المقبلة عدة أعمال، منها الأذان بصوتي، وسيتم عرضه على عدد من الإذاعات لمن يرغب في بثه وقت الأذان”.

كما أكد سعد لمجرد صحة الاخبار التي يتم تداولها حول دخوله عام التمثيل كاشفا انه سيخوض تجربته الاولى التمثيلية لأول مرة، من خلال مسلسل “بان أراب” وهو عمل رومانسي كوميدي.

وقال لمجرد، وخلال حواره في برنامج ET بالعربي، أن المسلسل يتكون من 12 حلقة فقط. وسيتم عرضه على إحدى المنصات الشهيرة،

وقال إن كل شيء يتأكد بعد التوقيع على العقد، وعن فكرة مشاركته في الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة” رحب لمجرد. وقال إنه تابع الأجزاء الثاني والثالث والرابع من المسلسل، وأعجبته شخصية “جبل شيخ الجبل”، التي يجسدها الفنان السوري تيم حسن، وهو يرى نفسه في شخصية ابن عمه الذي يُطلق عليه “شاهين”.