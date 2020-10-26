يبدو ان الاعلامية الكويتية حليمة بولند قررت ان تبتعد عن الاطلالات الجريئة خوفا ان تلقى مصير الفاشيينستات اللواتي تم توقيفهن بسبب تجاوز الاداب العامة.

فقد نشرت حليمة بولند صورا جديدة لها عبر حسابها على “سناب شات” ظهرت فيها وهي تضع الحجاب على رأسها وعلقت كاتبة: “ادري كلكم ناطرين هاللوك” وتابعت “الحجاب هو حجاب القلب والاخلاق وليس حجاب الرأس فقط”.









وكانت الاعلامية مي العيدان قد توقعت بسخرية ان تظهر حليمة بولند بالحجاب بعذ الحملة التي قامت بها وزارة الداحلية الكويتية على الفاشينيستات وشهيرات السوشيال ميديا حيث قالت: “الشي اللي ضحكني وموتني ضحك الصراحة بعد الهبة اللي صارت الحين من الداخلية لهم ألف تحية وسلام حليمة بولند قامت تلبس لهني يا جماعة ( مشيرة إلى أعلى عنقها ) “.

كما طالبت المدونة الكويتية ريم الشمري من النيابة والداخلية في بلادها بالتحقيق مع حليمة بولند وقالت “وينكم عن الشخص الذي فتح هذا المجال واللي هو الاساس وسوى الموضوع جدا عادي والكل مشي على خطاها اللي ابتدعت تصور بروب وفوطة بـ 2016 وينكم من حليمة بولند اللي هي الملكة”.