صدمة.. بسمة بوسيل كانت متزوجة قبل تامر حسني.. وايلي باسيل يفضح الأخير ويؤكد خيانته لزوجته !

صدمة كبيرة عاشها عشاق الفنانة المعتزلة ​بسمة بوسيل​ وعشاق زوجها الفنان المصري ​تامر حسني​ بسبب عودة الحديث عن أن بوسيل كانت متزوجة من الفنان الأردني ​يحيى صويص​ قبل زواجها من الفنان المصري تامر حسني.

وفي التفاصيل، فقد إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعقد زواج بوسيل من صويص يحمل تاريخ تشرين الأول 2010، في محاولة للقول إن بوسيل كانت متزوجة بالفعل من صويص، لكن بالحقيقة صورة العقد مزورة، بحسب ما أعلن صويص في العام 2014 حيث ضجت وسائل الإعلام حينها بخبر الزواج، مما إضطر بصويص ان يوضح بأنه لم يتزوج من بوسيل، وأن صورة العقد مزورة وغير حقيقية وقال حينها إن اسم والديه في الوثيقة صحيح، لكن تاريخ ميلاده غير صحيح.

وأضاف صويص حينها: “لو لم أكن متأكداً من نفسي لشككت بأنني تزوجتها فعلاً لشدة ما ظهر عقد الزواج متقناً للغاية”.