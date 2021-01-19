بعد إعلان خبر خطبتهما الذي ضجت به الأوساط الفنيّة في الأيام القليلة الماضية، تسائل الكثير من جمهور المخرج سامح عبد العزيز عن تفاصيل خطبته من الفنانة الشابة نانسي صلاح، وكان أكثر الأسئلة التي طرحها الجمهور هى ما هو فارق السن بين الثنائي، خاصة أن الفنانة نانسي صلاح يبدو عليها إنها صغيرة في العمر.

حيث أن هذا الثنائي أنضم إلى قائمة الفنانين الأخيرة الذين أثاروا الجدل بسبب فارق العمر الكبير بينهم وبين شركاء حياتهم. فبعد البحث والتقصي اتضح أن الفنانة نانسي صلاح، تبلغ من العمر 29 عامًا، حيث إنها من مواليد مواليد 7 مارس 1991، بينما يبلغ المخرج سامح عبد العزيز من العمر 45، حيث أنه من مواليد شهر سبتمبر عام 1976، لذلك فإن فارق العمر بين الثنائي يصل إلى 16 عامًا.

وعلي الجانب الآخر، يُذكر أن المخرج المصري سامح عبد العزيز تزوج أول مرة من المذيعة داليا فرج، التي أنجبت منه 3 بنات، وبعد ذلك انفصلا وارتبط بالفنانة روبي واستمرت زيجتهما حتى بعد شهر واحد من ولادتها لطفلتها الوحيدة “طيبة”، ثم انفصلا.

وكانت الفنانة الشابة نانسي صلاح قد أعلنت قبل عدة أيام في تصريحات صحفية لها عن ارتباطها وخطوبتها بالمخرج سامح عبد العزيز. وذلك في حفل أقيم في منزل نانسي، واقتصر على حضور عدد قليل من أصدقائها المقربين وأفراد أسرتها، وأشارت نانسي إلى أنها وعبد العزيز يستعدان إلى عقد حفل زفافهما في وقت قريب، مؤكدة على حرصها على إخفاء تفاصيل حياتها الشخصية .