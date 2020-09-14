بعدما قررت النيابة العامة المصرية قبل أيام حبس نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي والفنان الراحل مصطفى كريم على ذمة التحقيقات في قضية الاغتصاب التي وقعت قبل سنوات في فندق فيرمونت القاهرة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو يظهر مجموعة من الشباب والفتيات في أوضاع مريبة داخل حجرة يبدو أنها في فندق.

وتظهر في الفيديو نازلي، فيما كشفت بعض الصور استخدام كاميرات حديثة واحترافية في التصوير تتشابه مع تلك المستخدمة في تصوير أفلام غير أخلاقية.

يشار إلى أن تفاصيل الواقعة التي كشفت عنها حسابات على مواقع التواصل، تعود إلى 6 سنوات مضت، حيث طالب المغردون بفتح تحقيق فيها عقب التستر عليها لسنوات.

بدورها، ردت إدارة الفندق الشهير بتأكيدها تقديم مساعدتها من أجل الوصول للحقيقة.

تناوبوا على اغتصابها

وكشفت التفاصيل، أن عدداً من الشباب قاموا بتخدير فتاة داخل الفندق الشهير، وصعدوا بها لإحدى الغرف، وتناوبوا على اغتصابها، وعقب انتهاء جريمتهم كتبوا أسماءهم على جسدها.

كما قام المتهمون بتصوير الواقعة وتبادلوا الفيديو فيما بينهم.

وضمن القضية، أمرت النيابة المصرية بحبس ابنة الممثلة المصرية، نهى العمروسي، نازلي كريم، والتي مازالت محتجزة حتى اليوم.