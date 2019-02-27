صدمة كبيرة بين الجمهور التركي.. أوزجان دينيز يطلق زوجته التي تصغره بـ20 عام بعد عام على زواجهما

بعد مرور حوالى العام على زواجهما وبعد فترة قصيرة على إستقبالهما لطفلهما الأول، تداولت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية أخباراً تتحدث عن إتجاه الممثل التركي أوزجان دينيز وزوجته فايزة أوكتان التي تصغره بـ20 عاماً للطلاق.



وقد أحدثت هذه الأخبار صدمة كبيرة بين الجمهور التركي، وأثارت العديد من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، مع الإشارة إلى أنه لم يصدر أي تعليق من الثنائي حول حقيقة هذا الموضوع إلى الآن.

ومن جهة أخرى، وبعد موجة انتقادات طالت أوزجان دنيز، بسبب الإعلان عن موافقته على إقامة حفلات في اسرائيل مع شريكته في مسلسل “عروس اسطنبول” أصلي انفر، أعلن عن إلغاء تلك الحفلات.