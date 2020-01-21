صدمة للجمهور بعد الظهور الأخير للفنان ” يوسف فوزي ” بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الإثنين مقطع فيديو للفنان المصري ” يوسف فوزي ” ولقائه مع جريدة ” اليوم السابع ” بعد فترة من الابتعاد عن الظهور واعتزاله مجال التمثيل .

وظهر يوسف فوزي متأثرا بالمرض الذي أصابه وهو ” الشلل الرعاش ” وبدت عليه علامات التقدم في العمر .

وقال الفنان يوسف فوزي إنه قرر اعتزال الفن منذ إصابته بهذا المرض ولن يفكر في العودة إليه مرة أخرى قائلا : ” أنا عندي 74 سنة الوقت جري .. الشغلانة دي بتسرق العمر بتتقمصي شخصية غيرك طول الوقت ” .

وتابع : ” فى الدول الأجنبية بيتعمل أفلام مخصوصة لمن تكون أعمارهم كبيرة .. فمثلا فيلم إسمه البحيرة الزهرية الممثلين كان عمرهم فوق الثمانين لكن الورق مكتوب مخصوص عشان هذا العمر .. لكن عندنا فى مصر لن يخوضوا هذه المخاطرة ” .

وأشار الفنان يوسف فوزي إنه يتعرض لكوابيس أثناء نومه عن العمل بالفن قائلا : ” ولو اتعملى حاجة مخصوصة حتى مش هوافق .. أنا لغاية دلوقتي بيجيلى كوابيس إن معايا سيناريو وضاع منى أو سيناريو ومش عارف أحفظ الورق أو مش مستعد .. والكوابيس دى بتجيلى من يوم إصابتى بمرض الشلل الرعاش في 2015 ” .

وأضاف إنه عرض عليه حوالي 10 أعمال يقوم فيها بتجسيد شخصية مريض الشلل الرعاش وأدوار صغيرة إلا إنه رفض الظهور بهذا الشكل بعد هذا العمر .

وطالب يوسف فوزي من الشعب المصري الدعاء له بالشفاء وقراءة الفاتحة على أرواح الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا عند مشاهدتهم على شاشة التليفزيون .

وعن حياته بالوقت الحالي قال : ” أنا حاليا أقضى حياتى فى منزلى وأشاهد الأفلام والمسلسلات من خلال التليفزيون ومش بخرج إلا نادرا .. وفى الغالب أقابل صديق عمرى المهندس حسن خليفة الذى كان معى منذ الدراسة يعنى حاليا أعرفه من 60 عاما .. أما بالنسبة لأصدقاء الوسط الفنى فجميعهم لهم الخير علي فنيا وكلهم قريبين منى ومش حابب الصورة دى تتغير ” .

وقال أيضا أن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين لا يتواصل معه منذ فترة طويلة وتحديدا منذ إعلان اعتزاله قبل عدة سنوات معقبا : ” عمري ما طلبت حاجة من النقابة خالص ” .