أيدت محكمة الاستئناف الكويتية قرار محكمة الجنايات بالامتناع عن الحكم على الفنانة هيا الشعيبي بتهم نشر فيديو مخلّ بالآداب عبر حسابها الخاص في “سناب شات”.

وقضى الحكم الصادر ضد هيا الشعيبي بدفع كفالة قدرها 500 دينار أو ما يعادل 1650 دولاراً أميركياً وجاء هذا بعدما مثلت أمام القاضي للبت في القضية التي تعود إلى شهر نوفمبر 2020 وتم ذلك بعد نشر الفيديو على حسابها الخاص في التطبيق، وقام رجال المباحث حينها بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة وحجزها أياماً عدة قبل إخلاء سبيلها.

وكانت هيا الشعيبي قد خضعت للتحقيق بعد أزمة الفيديو ودفعت كفالة بقيمة 2000 دينار كويتي وبقيت القضية منظورة أمام القضاء، لتخرج بعدها على الجمهور في مداخلة هاتفية وهي في حالة سيئة للغاية وعبرت عن رغبتها في الرحيل عن الكويت والاستقرار في سلطنة عمان بعد الإهانة التي تعرضت لها.

كما أضافت أنها فكرت بشكل جدي في اعتزال الفن لأنها كانت تعتقد بمكانتها لدى الجمهور بعد أن دخلت كل بيوت الخليج وحاولت أن تكون مصدر بهجة لهم وهو أكثر ما آلمها في أزمة الفيديو الشهيرة.

إلا أن هيا الشعيبي تحسنت سريعاً وبعد سؤال الجمهور عنها باستمرار خرجت في فيديو عبر حسابها على سناب شات أكدت خلاله أنها بحالة جيدة لكن تحتاج للبقاء مع أسرتها وتلقي الدعم منهم.