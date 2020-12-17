أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان إصدار حكمين غيابيين بحق الفنان المتواري عن الأنظار فضل شاكر. وقضى الحكمان بسجنه لمدة تصل إلى 22 عاماً مع الأشغال الشاقة. كما تضمنا تجريده من كل حقوقه المدنية.

ونص الحكم الأول على حبس الفنان لمدة 15 عاماً بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب من طريق تقديم خدمات لوجستية لإرهابيين مع علمه بنواياهم.

أما الحكم الثاني فقضى بسجنه لمدة 7 سنوات مع دفع غرامة تصل إلى 5 ملايين ليرة لبنانية بتهمة تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلّحة والإنفاق عليها.

وأحدث هذا الحكم ضجة في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسموا بين من رأر أن الحكم عادل ومن أسف لصدوره بحق فنان يتمتع بصوت جميل.

والجدير ذكره أن شاكر نشر أخيراً على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً له بالأبيض والأسود أعلن من خلالها إطلاق عمل فني تحت عنوان “أبقى قابلني” وحظي بترحيب عدد كبير من محبّيه. وتساءل هؤلاء عما إذا كان ذلك يشكّل انطلاقة فنية جديدة له بعد توقف.





