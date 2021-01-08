كشفت المحامية سارة درويش صديقة مصمّمة الأزياء بسمة بوسيل عن سبب طلب الأخيرة الطلاق من زوجها الفنان تامر حسني.

وشاركت بسمة بوسيل مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، لصديقتها ظهرت فيه وهي تشنّ هجوماً على فنانة معروفة، رفضت ذكر اسمها، قالت إنها كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر، لكن زوجته كشفت الأمر، لافتةً إلى أن هذه الفنانة، التي ربطتها علاقة صداقة قوية بتامر، حملت بالفعل من دون زواج.

وألمحت المحامية صديقة زوجة تامر حسني الى أن تصرّف الفنانة استفز بسمة كثيراً، ما أكد بطريقة مباشرة أن هذا السبب هو الذي دفع الأخيرة لطلب الطلاق من تامر.

فيديو صديقة بسمة جاء ليحلّ اللغز الذي صاحبته حالة كبيرة من الجدل، بعدما أعلنت بسمة خبر انفصالها عن تامر من خلال حسابها الشخصي على “إنستغرام”، قبل أن يتم الصلح بين الزوجين.

وأوضحت بسمة بوسيل آنذاك، أن سبب الانفصال عن تامر حسني هو الغيرة، لأنه لا يضع اعتباراً لها ويتعامل مع فتيات ومعجبات بشكل مثير للجدل على السوشيال ميديا، كان آخرها حفلة خاصة أحياها وظهر فيها مع فتاة ترقص بشكل لافت أمامه، وهو ما حرّك مشاعر الغضب في بسمة فأعلنت خبر الانفصال للجميع.

وطلبت بسمة بوسيل من متابعيها عدم إرسال صور إليها تجمعها بزوجها الفنان تامر حسني؛ لأنها لن تغيّر في الأمر شيئاً، وعلّقت قائلةً: “لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت ياريت ما تبعتولي أي حاجة؛ عشان مش فارقلي أي صور”.

وأكملت بسمة بوسيل، رسالتها والتي كانت بمثابة المفاجأة الكبرى، حيث كتبت: “وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين، وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا تبعتولي- علي الأقل أنا- أي حاجة، بالتوفيق للجميع”.