تداول عدد كبير من الحسابات الفنية علي مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور للفنانة المصرية عفاف رشاد، التي أبدعت في دور الأم بالعديد من الأعمال الفنية الدرامية. حيث ظهرت عفاف بملامح مختلفة تمامًا، وبدت صغيرة كأنها بمرحلة الشباب، معتمدة على الشعر الذهبي، ومكياج الكونتور المُحدد لملامح الوجه، والبرونزي.

وعلى الفور بدأت تلك الصورة تتداول بشكلٍ كبير علي منصّات التواصل الإجتماعي والكثير من المواقع الفنية الأخبارية، وحصدت عدد كبير من تعليقات الروّاد، الذين أبدوا تعجبهم من تغير ملامحها، معلقين: «بقت شبه أديل»، «كأنها جينيفر لوبيز»، «في حاجة غلط، استحالة هي صغرت كدة إزاي».

من جانبها، قالت الفنانة عفاف رشاد إنها لم تتوقع تحول صورتها الجديدة إلي «تريند» علي السوشيال ميديا، مؤكدة أنها اعتادت ألا تضع مكياج أثناء تمثيل أدوارها الدرامية، لأن أغلبها كانت أدوار أم أو أخت كبرى، ولأن بشرتها صافية دوما ولا تحتاج إلي مكياج ولكنها وضعت مكياج بسيط وقامت بالتقاط الصورة ووضعها علي حسابها بموقع “فيسبوك” لتفاجئ بعدها بأن الصورة تحولت إلي «تريند».

عفاف رشاد هي ممثلة مصرية تبلغ حالياً الـ 64 من عمرها وقد سطع نجمها خلال فترة التمنينات والتسعينات وشاركت في الكثير من الأعمال التلفزيونية منها مسلسلات: « آدم وجميلة»، «يا رجال العالم اتحدوا»، «نحن لا نزرع الشوك»، «نصف ربيع الآخر»، «بوابة الحلواني»، «زواج سعيد جداً» و«نساء في الغربة».

كما ظهرت في العديد من أفلام السينمائية يُعد أشهرها: « المحترفون»، «لن أغفر أبداً»، «نساء خلف القضبان»، «العذراء والشعر الأبيض»، «قلب الأسد»، «عبده موتة»، «سمير أبو النيل» و«القشاش»، وغيرها الكثير من الأعمال الفنّية.

وكانت أخر مشاركة للفنانة القديرة عفاف رشاد هو “مسلسل الاختيار” في موسمه الأول برمضان 2020، والدة خالد الذى قام بدوره الفنان اسلام جمال والذى جسد شخصية أحد من جيران بطل العمل أحمد منسي.