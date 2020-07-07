أجرت الفنان ” صفاء أبو السعود ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية نعت من خلالها رحيل الفنانة رجاء الجداوي .

وتحدثت صفاء أبو السعود عن الفنانة الراحلة ومواقفها معها فقالت : ” فنانة جميلة ورائعة وحساسة معطاءة وصاحبة صاحبها وجدعة مفيش حاجة تفوتها في أي مناسبة كانت بتجري على أي عزا وهي تعبانة صاحبة واجب وكل شئ فيها جميل ” .

وتابعت : ” فنانة بمعنى الكلمة والحب عندها أساس في كل حاجة .. وأميرة بنتها طالعة جميلة زيها ربنا يحفظها ” .

وأضافت : ” مش قادرة أصدق الوقت قليل بين فقدانها وفقدان الشيخ صالح ولكن سنة الحياة أن الأحبة دائما يرحلون ولن يعوض مكانهم أحد وهتفضل سيرتها في قلوبنا وهتفضل فنانة عظيمة محفورة جوانا ” .