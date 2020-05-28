كشفت الفنانة ” صفاء أبو السعود ” في تصريحات صحفية لها عن قيامها بالذهاب إلى أحد المستشفيات لإجراء تحليل فيروس كورونا وسط إلتزامها بكفاة الأجراءات الاحترازية .

وأشارت صفاء أبو السعود إلى أن نتيجة التحليل جاءت سلبية وقالت : ” أنا الحمد لله سليمة ” .

وأقدمت صفاء أبو السعود على إجراء مسحة تحليل الفيروس خاصة بعد ما تردد حول إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا في عزاء زوجها رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل ومخالطتها لها .

وعلى الجانب الآخر قالت ” أميرة ” إبنة رجاء الجداوي إنه كانت توجد شكوك من جانبهم بأن العزاء هو السبب في إصابة والدتها بالفيروس خاصة وأنها شعرت ببداية أعراض كورونا عقب يومين فقط من عودتها من العزاء ولم تذهب لأي مكان بعدها .