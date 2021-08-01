حلت الفنانة ” صفاء أبو السعود ” ضيفة مع الإعلامية ” بوسي شلبي ” في برنامج ” ليالي Ten ” المذاع على قناة ” Ten ” .

وخلال اللقاء وجهت صفاء أبو السعود رسالة بكلمات مؤثرة إلى زوجها الراحل الشيخ صالح كامل الذي وافته المنية في شهر مايو من العام الماضي .

حيث أشارت صفاء أبو السعود إلى أنها تشعر دائما بوجود الشيخ صالح معها ولكنه مسافر فهو كان كثير السفر في حياته .. وأنها تتحدث معه دائما ووعدته بأن تقدم فنا راقيا ومشرفا ولا يوجد به أي ابتذال أو ما يضايقه .

فقالت : ” بديله دايما وعد أقوله هعمل فن حلو وراقي يشرف وميكونش فيه أي ابتذال ولا أي حاجة تزعلك ولا أي حاجة تضايقك وطبعا دايما فاكراه في قلبي ” .

وكشفت الفنانة صفاء أبو السعود عن عودتها للأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة من خلال مسرحية جديدة .. موضحة أنها لن تتنازل عن المجال الفني ولن تتراجع مهما تلقت من عروض بعيدة عن التمثيل .