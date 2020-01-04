صفاء سلطان تجري عملية استئصال رحم.. ما هو وضعها الصحي!

كشفت العديد من المصادر والصفحات المعنية بأخبار المشاهير عن إجراء الفنانة السورية صفاء سلطان لعملية جراحية، وأنها حاليا في فترة نقاهة استعدادا للبدء بتصوير دورها في مسلسل “سوق النسوان”.

وبحسب هذه المصادر، فإن سلطان عانت من مشكلة صحية تسببت بخضوعها لعملية استئصال رحم تجنبا لأي مشاكل صحية أكبر، وبالفعل أجرت سلطان العملية وهي حاليا بصحة جيدة وبفترة نقاهة.

وتستعد الفنانة صفاء سلطان لتصوير دورها في المسلسل الشامي “سوق النسوان” من إنتاج بسام الملا، ومن المقرر أن تجسد دور بطولة في العمل إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم بسام كوسا وسلوم حداد وعدد كبير من النجوم في العمل، والذي يتناول الحياة في مدينة دمشق في فترة الخمسينات على أن يعرض العمل بالموسم الرمضاني المقبل.

يُشار إلى أن سلطان كانت قد تعرضت لوعكة صحية شديدة في شهر حزيران الماضي أدخلت على إثرها للمستشفى ومكثت أسبوعا كاملا حتى تحسنت، ولم يتم الكشف فيما إذا كانت هذه العملية نتيجة للوعكة الصحية السابقة التي ألمت بها.

هذا وأثارت سلطان جدلا واسعا قبل فترة خلال مشاركتها في برنامج “أكلناها” والذي يقدمه الفنان السوري باسم ياخور، بسبب بعض التصريحات، حيث إنها عرضت الزواج ممازحة على الأمير الوليد بن طلال، كما أنها قامت بتقليد عدد من النجمات بالإضافة لتقليدها اللهجة الأردنية مما عرضها للهجوم بسبب طريقة التقليد التي اعتبرها البعض غير مناسبة.

وردا على هذا الهجوم أكدت سلطان أن التقليد لم يكن بهدف السخرية، إذ صرحت قائلة إنها أردنية الجنسية وإنه من غير الممكن أن تسخر من لهجتها الأصلية.

وعلى الصعيد الشخصي، كشفت سلطان أنها تزوجت من شخصية سياسية أردنية مرموقة سرا، وأن هذا الزواج لم يدوم طويلا كما أكدت أنها لا تستطيع الكشف عن اسم زوجها السابق.

ومن المعروف أن للفنانة صفاء سلطان ابنة وحيدة من زواج سابق تدعى أملي، وحققت سلطان شهرة واسعة ونجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في الأعمال السورية من أبرزها الولادة من الخاصرة، بنات العيلة، كسر الخواطر، كما جسدت شخصية المطربة ليلى مراد في عمل درامي مصري.