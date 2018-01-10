صفاء سلطان تجسد شخصية الراقصة الراحلة “بديعة مصابني” فن

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وافقت الفنانة الأردنية صفاء سلطان على تجسيد شخصية الراقصة الراحلة بديعة مصابني من خلال مسلسل جديد بعنوان “الضاحك الباكي”.

ويرصد المسلسل السيرة الذاتية للنجم الراحل نجيب الريحاني ويجسد شخصيته نضال الشافعي.

وعلمت “لها” أن صفاء تخضع لتدريبات مكثفة لإتقان الدور، وتحاول قراءة كل ما كتب عن مصابني، والعثور ايضاً على أكبر عدد من صورها.

ومن المقرر بدء التصوير خلال الأسابيع القادمة، على أن يصور العمل كاملاً بين ثلاثة بلدان هي مصر وسوريا ولبنان بمشاركة ممثلين سوريين ومصريين وأردنيين.

وكانت سلطان قد افتتحت موسمها الدرامي ببطولة مسلسل “وهم” مع المخرج محمد وقاف، ثم شاركت في مسلسل “الغرفة 14” مع المخرج عمار تميم.