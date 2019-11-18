صفاء سلطان تعلق على قيمة المرأة .. والمتابعين : ” هل تقصد شيرين عبد الوهاب ؟ “

نشرت الفنانة الأردنية ” صفاء سلطان ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها والتي تضمنت تعليقا تحدثت فيه عن قيمة المرأة التي لا تستمدها من الرجل وعن دورها في المجتمع وكيفية احترام النساء وتقديرهم .
فكتبت صفاء سلطان في تعليقها على الصورة قائلة : ” تعلموا احترام الأنثى .. ليست ناقصة ليكملها رجل وليست عورة ليسترها رجل .. هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر ” .
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تعلموا احترام الأنثى… ليست ناقصة ليكملها رجل وليست عورة ليسترها رجل …هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.
وتفاعل المتابعين بشكل كبير على تعليق صفاء سلطان ما بين مؤيد ومعارض له .. وتساءل بعضهم حول إن كانت صفاء تقصد من كلامها الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عقب التصريحات التي قالتها شيرين عن المرأة في حفلها الأخير بموسم الرياض .
والتي قالت فيها : ” طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن .. ولا أنتم شايفين إيه ” .. والتي تعرضت بعدها شيرين إلى هجوما واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي تحديدا من النساء السعوديات اعتراضا منهم على ذلك .