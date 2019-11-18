صفاء سلطان تعلق على قيمة المرأة .. والمتابعين : ” هل تقصد شيرين عبد الوهاب ؟ “

نشرت الفنانة الأردنية ” صفاء سلطان ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها والتي تضمنت تعليقا تحدثت فيه عن قيمة المرأة التي لا تستمدها من الرجل وعن دورها في المجتمع وكيفية احترام النساء وتقديرهم .

فكتبت صفاء سلطان في تعليقها على الصورة قائلة : ” تعلموا احترام الأنثى .. ليست ناقصة ليكملها رجل وليست عورة ليسترها رجل .. هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر ” .

وتفاعل المتابعين بشكل كبير على تعليق صفاء سلطان ما بين مؤيد ومعارض له .. وتساءل بعضهم حول إن كانت صفاء تقصد من كلامها الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عقب التصريحات التي قالتها شيرين عن المرأة في حفلها الأخير بموسم الرياض .

والتي قالت فيها : ” طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن .. ولا أنتم شايفين إيه ” .. والتي تعرضت بعدها شيرين إلى هجوما واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي تحديدا من النساء السعوديات اعتراضا منهم على ذلك .