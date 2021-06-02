فاجأت الممثلة الأردنية ​صفاء سلطان​ متابعيها بإطلالة جديدة وغير معهودة، غيّرت في شكلها بالكامل.

ونشرت صفاء عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها ظهرت فيها بلوك جديد، فتخلت عن الشعر الأسود وإستبدلته باللون الأحمر الجريء، مع عدسات لاسقة باللون الأزرق، وإقترب شكلها من نجمات ديزني.

وعلّقت صفاء على الصور، قائلة: “برؤية مختلفه وبكاركتير جديد ومن خيال وافكار اخي المتمييز سلطان عملنا هاللوك الجريء استمتعت كتير بهالتجربه وبمساعدة اشخاص محبين ومبدعين كل الشكر للماكيره الرفيقه نيرمين وزير وللكوافير طارق عيسى ولمصمم الازياء وسام حسن وللصديق انس الكور يلي استضاف فكرتنا بمكانه الخلاب وبمساعدة حيان زيدان شكرااااً من قلبي على هالتجربه الممتعه”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة صفاء الجديدة، وجاءت التعليقات مثنية على جمالها، وإعتبروا أن اللون الجديد يليق بها.











