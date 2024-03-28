ردت الفنانة آيتن عامر على الهجوم والانتقادات التي شنها عليها بعض رواد السوشيال ميديا بعد ظهورها في حلقة من برنامج “رامز جاب من الآخر” تقديم الفنان رامز جلال واستضاف خلاله الفنانة أيتن عامر والفنانة سمية الخشاب

وذلك نظرًا للخلاف الدائر بين النجمتين بسبب “فستان” وأثارت تصريحاتهما جدلًا على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

حملة هجوم تجاه أيتن عامر

وأعادت “آيتن” نشر بوست لأحد متابعيها وضح سبب الهجوم الذي شنه رواد السوشيال ميديا على “آيتن” وتضمن البوست التالي: “جماعة الهجوم اللي كان على آيتن عامر امبارح بعد حلقة رامز ده كان شغل لجان، بنت اعرفها هي اللي قالت لي وهي شخصيًا قبضت 200 جنيه من فودافون كاش عشان تشترك في الهجوم على آيتن وقالت لي كمان الطلعة دي كانت لحساب مين، أنا قولت اخلص ضميرى وأقولها في تويتة وخلاص”.

حملة هجوم ممنهجة ضد أيتن عامر

وعلقت “آيتن” على البوست قائلة: “صفار ونفسنة، كل حاجة بقت واضحة مفيش حاجة تستخبى والناس مش هبلة”.

قصة الفستان سبب الازمة

واستضاف برنامج “حبر سري” في وقت سابق الفنانة أيتن عامر للرد على اتهامها بارتداء “فستان” قامت الفنانة سمية الخشاب بارتدائه من قبل وعلقت: “بتابع الناس اللي بيعرفوا يلبسوا النجوم اللي بيعرفوا يتكلموا اللي عندهم محتوى وسمية الخشاب مش متابعة فدي مش غلطتي وهي لو فاكرة أني بقلدها فهي أكيد غلطانة”.

وتابعت:”لأن لا حصلت ولا هتحصل، وأنا مش متابعاها عشان أعرف بتعرف تلبس ولا لأ والاستايلست بتاعتي قالت لي انا مش متابعة سمية الخشاب عشان اعرف هي لبست الفستان ولا لأ”.

تعليق سمية الخشاب على انتقاد أيتن عامر لها

وعلقت الفنانة سمية الخشاب، علي انتقاد أيتن عامر لذوقها في الملابس والموضة، قائلة: “لو هي اتهمتني اني مبعرفش البس وإني مليش في الموضة فأنا اعتبر ده كلام فاضي”.

آيتن عامر

وقد علقت الفنانة آيتن عامر على حلقتها في برنامج المقالب “رامز جاب من الآخر” والتي عرضت اليوم على شاشة قناة MBC مصر.

وردت آيتن عامر على تغريدة أحد متابعيها والذي أقر بعذوبة وجمال صوتها قائلا: آيتن عامر طلع صوتها حلو بجد ولا ده ايه، لترد عليه قائلة: “اه والمصحف نفسي تدونى فرصة بس بدل ما شغالين إحباط فيا”.

واستضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الـ11 من برنامج المقالب “رامز جاب من الاَخر” الفنانة سمية الخشاب وأيتن عامر

رامز جلال يسخر من سمية الخشاب وأيتن عامر

ووصف رامز جلال بطلتي المقلب بـ”معانا ومعاكم الألماظية والشركسية أيتن عامر وسمية الخشاب”.

رامز جلال يهدد سمية الخشاب وأيتن عامر

وطلب رامز جلال من كلب برنامج “رامز جاب من الاَخر” نيوتن، تعذيب وتهديد سمية الخشاب وأيتن عامر، قائلا: “قطعهم يا نيوتن، افرمهم”.

يُذكر أن الفنانة المصرية أيتن عامر تشارك بعدد من الأعمال الدرامية هذا العام منها مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”، مسلسل “تل الراهب” ويتم عرضهما بالنصف الأول من ماراثون رمضان 2024، إلى جانب مسلسل “جودر- ألف ليلة وليلة” بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان.

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