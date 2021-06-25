استضاف مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة الفنانة الكبيرة صفية العمري، وذلك ضمن فعاليات الافتتاح دورته الخامسة التي جاءت بإسم “دورة النيل”.

ظهرت صفية العمري بإطلالة ناعمة بفستان طويل باللون الزهري مع عدد من قائمين المهرجان في حفل الافتتاح.

كما قامت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

وقام المهرجان بتكريم صانعات السينما وبدأ التكريم بالباحثة السينمائية مني البنداري وتسلم الجائزة الناقدة ناهد صلاح، كما قامت بتكريم المخرجة الفلسطينية نجوي نجار التي قالت إن العيش في بلد قصته مسروقة دفعها هي وكل صناع السينما الفلسطينية لتقديم أفلام تسترجع قصتهم المسروقة وأعربت عن سعادتها بتكريمها في بلدها الثاني مصر بمحافظة أسوان مؤكدة أن هذا التمرين يعني لها الكثير جدا.

وكرم خلال الحفل أيضا المخرجة الشابة ساندرا نشأت التي نجحت في المزج بين السينما التجارية والهادفة وقامت بإهداء تكريمها لوالدتها ونجلها وأكدت أن التكريم اليوم حافز لها للعودة من جديد للسينما وتمنت دعم كل الشباب ليصلوا للحظة التي يقفون فيها لتكريمهم والشعور بما تشعر به الآن من سعادة وفخر .