أعرب الفنان المصري ” صلاح عبد الله ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن تأثره بكبر سنه وما يشعر به بعد ظهور تأثير ذلك عليه خاصة في الحركة والمشي .

وتضمنت التغريدة صورة لصلاح عبد الله من كواليس تصوير أحد المسلسلات التي يشارك بها في الموسم الرمضاني الجاري .

وكتب في تعليقه عليها : ” لما بشوف حركتي ومشيتي عالشاشة بتصعب عليا نفسي قوي .. بس ما بسكتلهاش وبقولها نحمد ربنا على ما نحن فيه .. ولسه يا نفسي قادرأصلب طولي وأشتغل ” .

وتابع صلاح عبد الله : ” فشكرا من الأعماق لكل من أستعان بي للعمل رغم هذه الظروف ملتمسا العذر والله لكل من استبعدني بسببها .. فركش تصوير والحمد لله أما فركش حياة بيد الله وحده ” .

لما بشوف حركتي ومشيتي عالشاشة بتصعب عليانفسي قوي بس مابسكتلهاش وبقولهانحمد ربنا على مانحن فيه ولسه يانفسي قادرأصلب طولي وأشتغل فشكرا"من الأعماق لكل من أستعان بي للعمل رغم هذه الظروف ملتمسا"العذر والله لكل من إستبعدني بسببها #فركش_تصوير_والحمدلله أما #فركش_حياة_بيدالله وحده pic.twitter.com/DRTxSjR4Qz — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 8, 2021