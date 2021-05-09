أعرب الفنان المصري ” صلاح عبد الله ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن تأثره بكبر سنه وما يشعر به بعد ظهور تأثير ذلك عليه خاصة في الحركة والمشي .
وتضمنت التغريدة صورة لصلاح عبد الله من كواليس تصوير أحد المسلسلات التي يشارك بها في الموسم الرمضاني الجاري .
وكتب في تعليقه عليها : ” لما بشوف حركتي ومشيتي عالشاشة بتصعب عليا نفسي قوي .. بس ما بسكتلهاش وبقولها نحمد ربنا على ما نحن فيه .. ولسه يا نفسي قادرأصلب طولي وأشتغل ” .
وتابع صلاح عبد الله : ” فشكرا من الأعماق لكل من أستعان بي للعمل رغم هذه الظروف ملتمسا العذر والله لكل من استبعدني بسببها .. فركش تصوير والحمد لله أما فركش حياة بيد الله وحده ” .