نشر الفنان المصري ” صلاح عبد الله ” قصيدة عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” يرثي بها نفسه قبل وفاته مطالبا جمهوره بالاحتفاظ بها وقراءتها مرة أخرى عندما يرحل عن دنيانا .

كما أوصى صلاح عبد الله بإنه عند قراءة الجمهور لها بعد وفاته يقومون بحذف الثلاثة سطور الأخيرة منها .

فكتب قائلا : ” لما مت عملتوا إيه ؟! .. كان نفسي أشوفكم بس مقدرتش أشوف لأني مت .. بس وحياة ميتينكوا والكلام بيني وبينكوا لما مت زعلتوا عليا قد إيه ؟ يوم يومين تلاتة بالكتير مش بلومكم دا أنا عايزكوا تعيشوا يومكم صدقوني يومين كتير كفايه يوم أو 1/2 يوم أو 1/4 يوم أو ربع ساعة فقط لا غير ” .

وأضاف : ” مش مهم المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي تذكروني .. تذكروني بكل خير وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة قصدي خلوا الحالة تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق في قلب من ألم الفراق موجوع ” .

واستكمل : ” واوعوا تنسوا اذكروا محاسن موتاكم ولو مفيش ألفولي حبة محاسن واذكروها واكتبوها على صورتي وشيروها أو لما تيجي سيرتي اسكتوا .. اسكتوا وغيروا الموضوع ، غيروا الموضوع لأني للأسف لسه حي ، لسه بهرب م اللي فات ، لسه خايف م اللي جاي ” .

وعلق صلاح عبد الله على القصيدة وقال : ” نثرية بالعامية المعمية .. مِش عايزكوا تليكوا ولا تعلقوا عايزكوا بس تسيفوها .. ولما ييجي اليوم المنظور آخر تلات سطور بعد الفاتحة إحذفوها ” .