أحيا الفنان ” صلاح عبد الله ” الذكرى الثالثة عشر لشقيقه الأصغر ” أحمد عبد الله ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

حيث روى صلاح عبد الله في منشوره تفاصيل وفاة شقيقه التي تزامنت مع تصويره لفيلم ” الدادة دودي ” في الساحل الشمالي .. وأنه بعد علمه بخبر الوفاة سافر لدفن شقيقه وحضور العزاء ثم عاد لاستكمال التصوير .

فكتب قائلا : ” بدموعي افتكرت .. زي النهاردة من 13 سنة وأثناء التصوير فى الساحل للمشاهد المتبقية من فيلم الدادة دودي قبل رمضان بثلاثة أيام تقريباً فوجئت بخبر وفاة شقيقى الأصغر .. تزلت دفنته وعملت العزاء فى نفس اليوم وعدت للتصوير ” .

وتابع : ” مراعاة لظروف الأطفال اللى كانوا ولادي فى الفيلم وأسرهم .. وبالفعل أنهينا التصوير وعدت لأنفرد بأحزانى وأبكى أخى الصغير بحرقة وأقرا له القرآن وأدعو له برحمة الخالق وغفرانه ” .

وأضاف الفنان صلاح عبد الله : ” أرجوكم الفاتحة والدعاء لأخى أحمد عبدالله .. وحشتنى يا إبنى وعلى فكرة أخوك الصُغير سمير عبدالله جالك من 10 شهور .. يا ترى إتقابلتوا ؟!! ” .